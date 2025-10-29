Toyota изучает возможности возобновления деятельности в России

Toyota организовала серию конфиденциальных встреч с крупнейшими российскими автодилерами, в ходе которых обсуждались потенциальные пути возобновления присутствия марки на российском рынке, сообщает Autonexws.ru .

Бывший глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев подтвердил, что японский концерн активно лоббирует возможность поставок автомобилей через Китай и проводит дилерские конференции.

При этом официальное представительство Toyota в России в ответ на запрос издания заявило, что регулярные встречи с дилерами направлены исключительно на обсуждение вопросов послепродажного обслуживания действующих клиентов, а планов по возобновлению импорта новых автомобилей у компании нет.

Несмотря на официальное отсутствие, по данным агентства «Автостат», в сентябре 2025 года россияне купили 3 308 автомобилей Toyota — рост на 48,8% позволил марке войти в топ-10 продаж благодаря схемам параллельного импорта.