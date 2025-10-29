Toyota изучает возможности возобновления деятельности в России
Toyota организовала серию конфиденциальных встреч с крупнейшими российскими автодилерами, в ходе которых обсуждались потенциальные пути возобновления присутствия марки на российском рынке, сообщает Autonexws.ru.
Бывший глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев подтвердил, что японский концерн активно лоббирует возможность поставок автомобилей через Китай и проводит дилерские конференции.
При этом официальное представительство Toyota в России в ответ на запрос издания заявило, что регулярные встречи с дилерами направлены исключительно на обсуждение вопросов послепродажного обслуживания действующих клиентов, а планов по возобновлению импорта новых автомобилей у компании нет.
Несмотря на официальное отсутствие, по данным агентства «Автостат», в сентябре 2025 года россияне купили 3 308 автомобилей Toyota — рост на 48,8% позволил марке войти в топ-10 продаж благодаря схемам параллельного импорта.