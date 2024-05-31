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Товарооборот России и Таджикистана за 4 месяца вырос на 24%

В январе–апреле текущего года Товарооборот России и Таджикистана вырос на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достиг 636,8 млн долларов, сообщает ТАСС .

Согласно докладу Агентства по статистике при президенте Таджикистана, Москва за отчетный период сохранила статус основного торгового партнера постсоветской республики.

За первые 4 месяца 2024 года импорт из РФ в Таджикистан осуществлен на сумму около 600,7 млн долларов, а экспорт в Россию — на сумму 36,1 млн долларов.

На втором месте расположился Китай, товарооборот с которым у Душанбе за отчетный период составил более 548,7 млн долларов (+19%). Среди стран СНГ вторую строчку по объемам торговли с республикой занял Казахстан. Товарооборот между странами составил 441,6 млн долларов (+12,9%).

С января по апрель поставки российских товаров обеспечили 30% от всего объема импорта в Таджикистан, из Китая — 22%, из Казахстана — 18,6%.

«Основными партнерами по экспорту товаров являлись: Швейцария — 40,8% от общего объема экспорта товаров, Китай — 14,8%, Турция — 10,3%, Казахстан — 9,4%, <…> Россия — 4,9%», — говорится в докладе.

Общий объем внешней торговли Таджикистана за отчетный период превысил 2,7 млрд долларов (28,7%). Наибольшее превышение экспорта над импортом в указанном периоде зафиксировано со Швейцарией, Турцией, Афганистаном.

В прошлом году Россия с товарооборотом в 1,8 млрд долларов побила исторический максимум и стала основным торговым партнером Таджикистана.

Ранее замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что объем товарооборота между Россией и странами Центральной Азии перешагнул отметку в 44 млрд долларов. По его словам, 33% внешней торговли региона пришлись именно на РФ.