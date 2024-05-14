Треть внешней торговли Центральной Азии пришлась на Россию

Замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что объем товарооборота между Россией и странами Центральной Азии перешагнул отметку в 44 млрд долларов. По его словам, 33% внешней торговли региона пришлись именно на РФ, сообщает газета «Известия» .

Галузин отметил, что центральноазиатские игроки — естественные партнеры и союзники Москвы по определенным факторам, в том числе географическому. Он добавил, что Россия всецело уважает и признает территориальную целостность, независимость и суверенитет стран Центральной Азии.

«Сейчас объем таких расчетов (внешней торговли — ред.) с Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном достиг 80%, с Узбекистаном — 55%, с Туркменистаном — 24%», — заявил Галузин на открытии IV Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

Замминистра также обратил особое внимание на географические особенности РФ и Казахстана. По словам Галузина, в связи с протяженной сухопутной границей обе страны сталкиваются с общими вызовами, в том числе и террористическими.