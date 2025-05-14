Товарооборот России и Египта вырос на 32% в 2024 году

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов рассказал, что по итогам 2024 года товарооборот России и Египта вырос на 32% и превысил 9 млрд долларов. За пять лет торговли он увеличился в 1,5 раза, сообщает ТАСС .

Алиханов подчеркнул, что Египет — крупнейший внешнеторговый партнер России на Африканском континенте. Товарооборот показывает уверенный рост на протяжении нескольких лет.

«За последние пять лет он увеличился в 1,5 раза. Только за прошлый год взаимная торговля выросла почти на 32%, преодолев отметку в 9 млрд долларов», — рассказал Алиханов.

В Египет экспортируют продовольственные товары, в особенности пшеницу. Это наиболее крупный рынок сбыта для зерновых. Россия поставляет продукцию металлургии, машиностроения и так далее.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси посещал Москву в день празднования 80-й годовщины Великой Победы. В российскую столицу он направился из Греции.