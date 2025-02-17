Торговые сети предупреждают о запрете на алкомаркеты во дворах Подмосковья

Власти Подмосковья находятся в диалоге с торговыми сетями после запрета на алкомаркеты во дворах. Закон вступит в силу 1 сентября, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал ограничения на продажу алкоголя во дворах многоэтажек. На 104-м заседании Мособлдумы был принят соответствующий закон.

«То, что касается принятого закона, его непосредственный эффект наступит 1 сентября. Мы уже сейчас находимся в диалоге с торговыми сетями, предостерегая их от открытия точек в многоквартирных домах, чтобы не успеть вскочить в последний вагон, потому что закон нужно выполнять не только с точки зрения буквы, но и с точки зрения духа. Точки в многоквартирных домах должны полностью уйти», — сказал Вячеслав Духин на совещании Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов.

Он добавил, что еще одна история — это диалог с Росалкогольтабакконтролем для того, чтобы была возможность более эффективно «дотянуться» до нарушителей. Если нарушители сейчас «не светятся» на радарах Подмосковья с точки зрения лицензий, то они «светятся на радарах» ведомства.

«В этом смысле нам нужно состыковать между собой разные цифровые платформы, чтобы в цифре видеть нарушения и быстро, оперативно на них реагировать. А что касается волонтеров, то мы можем использовать их как наши „глаза на земле“ для фиксации нарушений и повышения оперативности реакции на них», — заключил Духин.