За январь–октябрь текущего года торговля Москвы и Китая выросла на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Доля Москвы в общем товарообороте РФ и КНР превышает 40%. Так, на Китай приходится больше 7% от объема несырьевого неэнергетического экспорта столицы РФ.

В КНР поступает столичная продукция машиностроения и приборостроения. Также в Китай экспортируют медтехнику и пищевую продукцию из Москвы.

Ключевую роль в товарообороте Москвы и КНР играют совместные промышленные проекты. Так, столичные фирмы заключили контракты с китайскими производителями автобусов и вендинговых аппаратов на поставку своих решений. А московская фармкомпания открыла «дочку» в Китае.

Столичных производителей в выходе на зарубежный рынок поддерживает центр «Моспром». Он помогает в поиске новых партнеров. Также развитию экспорта способствует нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Он помогает промышленникам получать консультации и помощь в продвижении товаров за рубежом.

Ранее стало известно, что Москва стала лидером в России по несырьевому экспорту. На столицу приходится 17% от общероссийского показателя.