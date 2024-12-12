сегодня в 15:51

Москва стала лидером в России по несырьевому экспорту

Москва лидирует в РФ по объему несырьевого экспорта. По итогам 9 месяцев 2024 года на столицу приходится 17% от общероссийского показателя, сообщает «Царьград» .

Мэр города Сергей Собянин рассказал, что 61% экспорта приходится на промышленную продукцию. Речь идет о приборах автоматического регулирования, контрольно-измерительных приборах и аддитивном оборудовании.

Оставшуюся часть экспорта (30%) составляют товары агропромышленного сектора. Среди них наиболее популярны продукты для здорового питания, кондитерские изделия, безалкогольные напитки.

Ключевые партнеры Москвы в этой сфере — Белоруссия, Казахстан, Турция, Китай, Египет и т. д.

Столичным предпринимателям в выходе на международные рынки помогает центр поддержки экспорта «Моспром». В 2024 году благодаря ему были заключены контракты с представителями из 46 стран.

Ранее стало известно, что экспорт продукции столичного агропромышленного комплекса вырос на 13%. Более 98% экспортируемой агропромышленной продукции отправляется в дружественные страны.