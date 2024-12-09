Ликсутов: экспорт продукции столичного агропромышленного комплекса вырос на 13%

Экспорт продукции столичного агропромышленного комплекса демонстрирует устойчивый рост — по итогам девяти месяцев 2024-го он увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Итоги первых трех кварталов 2024 года показывают, что более 98% экспортируемой агропромышленной продукции отправляется в дружественные страны.

«Основными направлениями столичного экспорта остаются дружественные страны — по итогам трех кварталов 2024 года поставки продукции агропромышленного комплекса Москвы на их рынки выросли на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом наибольший вклад в расширение экспорта московского агропромышленного комплекса внесла пищевая отрасль. Объем поставок за девять месяцев вырос на 25 процентов по сравнению с таким же периодом прошлого года. Кроме того, увеличилась отгрузка продукции мясной и молочной промышленности на 10 процентов», — отметил Ликсутов.

Наибольший прирост поставок среди ключевых потребителей отмечен в Египте, Казахстане, Кении, Йемене, а также Саудовской Аравии. Среди самых востребованных товарных категорий — кондитерские изделия, безалкогольные напитки, продукты для здорового питания, пшеничная мука и детское питание.

«Мы видим значительный рост интереса к московской продукции в странах Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки. Среди перспективных направлений развития московского экспорта продуктов питания можно отметить Ирак, Туркменистан, Молдавию, Иорданию, Таиланд. Москва продолжит оказывать поддержку экспортерам, помогая им адаптироваться к международным требованиям и укреплять свои позиции за рубежом, наращивая объемы поставок и осваивая новые рынки», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

С 2022 года производители несырьевой неэнергетической продукции столицы переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.

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