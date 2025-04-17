«Торговая война» с США может спровоцировать новый экономический шок в Китае

Новые американские пошлины на импорт из Китая могут спровоцировать очередной шок в КНР, который образует дыру в экономике страны. Такое мнение высказал замдиректора по исследованиям Китая в консалтинговой компании Gavekal Dragonomics Кристофер Беддор, пишет «Лента.ру» со ссылкой на New York Times.

По данным NYT, китайские власти последние несколько лет направляли все силы на борьбу с побочным эффектом кризиса недвижимости, но теперь им предстоит решить более сложную задачу. Эксперты считают, что из-за «торговой войны» с США и новыми импортными пошлинами КНР ожидает экономический шок.

В настоящее время по решению президента Штатов Дональда Трампа пошлина на товары из Китая равна 145%, что делает поставки в Америку практически невозможными. При этом Белый дом рассматривает вопрос об очередном повышении пошлин на товары из Китая до рекордных 245%.

Беддор считает, что в связи с ухудшающимися отношениями между США и КНР китайский экспорт может рухнуть до самого низкого уровня, который был зафиксирован почти 20 лет назад — в 2008 году.

NYT пишет, что Китай борется с дефляцией со времен пандемии коронавируса. Произошедший обвал на рынке недвижимости лишил чистого капитала китайские семьи, а резкое сокращение рабочих мест в этой сфере выглядело пугающе, ведь именно рынок недвижимости на пике составлял треть китайской экономики. Та ситуация, которая разворачивается в настоящее время, грозит КНР новым экономическим шоком.