США могут повысить пошлины на импорт из Китая до 245%

На фоне обострения отношений с КНР США рассматривают повышение пошлин до 245%

В связи с нарастающей напряженностью в торговых отношениях между Соединенными Штатами и Китаем, администрация США рассматривает возможность введения пошлин на китайский импорт, достигающих 245%, сообщает «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Согласно заявлению, в начале апреля президент Дональд Трамп ввел десятипроцентные тарифы для всех стран и повышенные тарифы для государств с наибольшим торговым дефицитом с США. Целью этой политики было заявлено создание «равных условий» и укрепление национальной безопасности США.

В итоге более 75 стран начали переговоры с Вашингтоном для урегулирования торговых вопросов и заключения новых соглашений.

В заявлении также подчеркнули, что в связи с активными переговорами действие индивидуальных тарифов приостановлено для большинства стран, за исключением Китая, который предпринял ответные меры. Именно это может привести к введению пошлин на китайский импорт в размере до 245%.

Белый дом не предоставил более подробной информации относительно сроков и конкретных деталей возможного ужесточения торговых мер.