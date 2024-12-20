Топилин: российская экономика сохранила рыночную модель, несмотря на вызовы

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин сообщил, что вопреки санкциям и ограничениям экономика страны показывает рост.

«Российская экономика является единственным примером, когда в результате санкций и фактического отключения нашей расчетной системы от SWIFT, требований ограничения цены на нефть, когда нас отрезали от некоторых технологий, российская экономика не первый год показывает рост», — сказал Топилин.

Он добавил, что при этом России удалось сохранять рыночную модель экономики в условиях, когда многие настаивали на более жестком регулировании.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) отметил быстрый рост зарплат в России. Как также рассказала директор по коммуникациям Международного валютного фонда Джули Козак, почти весь текущий год российская экономика переживала перегрев.