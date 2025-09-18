«Только станки не помогут»: Силуанов оценил производительность труда в России

Министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках Московского финансового форума — 2025 заявил, что для повышения производительности труда недостаточно вкладывать средства в автоматизацию процессов. Необходимо поощрять эффективных работников и прекратить помогать разгильдяям, сообщает газета «Известия» .

«Когда спрашиваете про производительность труда Минфин, наверное, на первый взгляд приходит простой ответ — надо больше вкладывать в станки, оборудование, роботы и так далее, и деньги на это выделять. Наверное, действительно это помогает», — сказал глава Минфина.

По его словам, в текущей ситуации финансирование нередко получают предприятия, не демонстрирующие высоких результатов, в то время как поддержка в первую очередь требуется тем, кто реально производит и прогрессирует.

Кроме того, руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что единственный реальный способ добиться экономического подъема — это увеличение эффективности работы, и других вариантов попросту не существует.

