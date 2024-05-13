«Точка» завершила выплаты своим клиентам заблокированных в «Киви Банке» денег

АО «Точка» завершило выплаты клиентам, которые работали на базе банковской лицензии «Киви Банка», и чьи деньги на счетах были заморожены после отзыва у него лицензии. Всего выплатили 8 млрд рублей, сообщает «Интерфакс» .

Выплаты предоставили около 3 тыс. предпринимателей. Их суммы на счетах в «Киви» не покрывались выплатами от агентства по страхованию вкладов или покрывались только частично.

Гендиректор «Точки» Андрей Завадских отметил, что у подобного решения не было прецедента в банковской сфере, поэтому к опыту рынка обратиться было невозможно. Также нельзя было заимствовать готовые подходы и процессы.

«В кратчайшие сроки команда „Точки“ придумала и запустила сложный процесс уступки прав требований к Киви и выплат клиентам, чтобы восстановить работу их бизнеса. Сегодня можно констатировать, что слово мы сдержали и все обещанные выплаты в размере 8 млрд рублей совершили». Андрей Завадских Гендиректор «Точки»

Первые выплаты начали еще 5 марта.

ЦБ отозвал лицензию у «Киви Банка», занимающего 89-е место в банковской системе России, 21 февраля. По данным регулятора, Киви Банк был вовлечен в проведение высокорисковых операций и расчетов между физлицами и теневым бизнесом.