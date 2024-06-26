Тюменцы влезли в рекордные кредиты на авто

В мае 2024 года жители Тюменской области оформили автокредиты на рекордную сумму — 1 млрд рублей. Этот показатель в 3 раза превысил аналогичную сумму за 2023 год, которую тюменцы заняли ради покупок машин, сообщает Агентство Бизнес Новостей .

С марта до конца мая жители региона оформили около 800 соглашений на автокредиты. Таким образом, объем займов на авто увеличился на 60%.

Ранее в России ужесточили правила получения автокредитов и других займов. Теперь банки будут вынуждены обращать еще больше внимания на кредитную историю клиента, а для одобрения заявки кредитору потребуется больший запас капитала.

Изменения коснутся заемщиков с высокими показателями долговой нагрузки — более 50%, то есть тех граждан, которые уже отдают на кредиты более половины своих месячных доходов. Новые нормы вступят в силу с 1 июля 2024 года.

Как считают в Центробанке РФ, усилительные меры позволят снизить долговую нагрузку на население в ближайшие годы. Одновременно вырастет устойчивость банка в случае прироста потерь.

В январе–феврале 2024 года Банк России зафиксировал увеличение общей задолженности граждан по потребительским кредитам на 0,9%, а в марте — уже на 1,8%.