The Times: уроженец России стал вторым крупнейшим налогоплательщиком Британии

сегодня в 09:36

В 2025 году российский предприниматель, миллиардер и основатель XTX Markets Александр Герко стал вторым среди крупнейших налогоплательщиков Великобритании, сообщает RT .

Как пишет британская газета The Times, Герко контролирует не менее 75% акций компании XTX Markets, которая в прошедшем году выплатила корпоративный налог в размере 426 млн фунтов стерлингов.

По итогам 2024 года уроженец Москвы заработал 682 млн фунтов стерлингов на прибыли своей трейдерской компании XTX Markets.

В 2023 году Александр Герко занял первое место в списке крупнейших налогоплательщиков Великобритании. Согласно оценке Forbes, состояние бизнесмена оценивается в 7,5 млрд долларов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.