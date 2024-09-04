The Financial Times: Россия создала закрытый от Запада торговый канал с Индией

Российские власти создали закрытый от Запада торговый канал с Индией и рассматривает возможность строительства в стране предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Как пишет британская газета The Financial Times, осенью 2022 года Минпромторг РФ разработал план по покупке критической электроники на сумму около 1 млрд долларов по каналам, которые скрыты от западных правительств.

В статье отметили, что на эти цели Москва планирует выделить рупии, оставшиеся после продажи российской нефти в Индию. России интересны технологии двойного назначения, которые имеют гражданское и военное применение.

Из материала следует, что также российское правительство планировало закрытую платежную систему, которую Запад не сможет контролировать. В последнее время отмечается мощный рост торговли РФ и Индии. В таможенных декларациях указаны товары, которые соответствуют реализации проекта. Речь идет об оборудовании для радиоэлектронных систем и электронике, в том числе беспилотниках.

Ранее стало известно, что банки ОАЭ больше не дают России оплачивать китайскую электронику и компоненты для устройств с помощью международных переводов. Через финучреждения ОАЭ РФ покупала около 20% ноутбуков и 30% товаров других категорий.