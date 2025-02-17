Темпы роста рынка похоронных услуг в России замедлились

Оборот сферы ритуальных услуг в РФ в 2024 году вырос всего на 7,7% до 108,3 млрд рублей. При этом рост был ниже официального уровня инфляции в размере 9,52%, хотя смертность в стране остается на прежнем уровне, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на собственные подсчеты на основе информации Росстата.

Опубликованы данные только за январь-ноябрь 2024 года. За этот период в РФ количество погибших увеличилось на 4,3% до 1,67 млн человек.

При этом в 2024 году объем рынка ритуальных услуг вырос на 7,7% по сравнению с 2023 годом, но этот результат хуже, чем в предыдущие периоды. Дело в том, что в 2023 году прирост составил 11,5%, а в 2022 году — 10,6%.

Одна из причин — жители России начали экономить на похоронах близких. Они приобретают товары и услуги за более низкую стоимость, в связи с чем темпы роста рынка становятся медленнее, хоть смертность и увеличивается, рассказал вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев РФ Владимир Родькин.

Цена ритуальных товаров и услуг увеличивается в связи с инфляцией. В крупных городах России люди в 60-70% случаев выбирают кремацию. Из-за этого в Москве «похоронный рынок» сократился на 7,7% до 9,7 млрд рублей.

Ранее в Свердловской области фирма, оказывающая ритуальные услуги, приняла решение запугать конкурента и сожгла ему машину.