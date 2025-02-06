Конфликт похоронщиков: в Верхней Пышме ритуальная фирма сожгла авто конкурента

сегодня в 22:04

В Верхней Пышме фирма решила запугать конкурента и сожгла его элитный автомобиль

В Свердловской области фирма, оказывающая ритуальные услуги, приняла решение запугать своего конкурента не самым обычным способом — сжечь его автомобиль, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

Пылающая машина является предупреждением, утверждает мужчина, запечатлевший пожар на видео. По его словам, напряжение между сотрудниками ритуальных агентств Верхней Пышмы достигло критической точки.

Чтобы оказать давление на конкурента, местные похоронщики приняли решение сжечь его «Мерседес».

Такие действия в борьбе за клиентов вызвали негодование у множества жителей города. Владельцу сожженного автмобиля рекомендовали обратиться в правоохранительные органы.