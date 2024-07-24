Темпы роста российской промышленности увеличились вдвое

Российская промышленность набирает обороты, производство в этом секторе выросло на 4,4% за первые 6 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

В январе–июне 2023 года темпы роста промышленного производства также росли, но всего лишь на 2,1%. В целом непрерывная положительная динамика фиксируется с марта того же года. Максимальные темпы роста были в феврале 2024 года и составили +8%, а минимальные — в июне 2024 года с увеличением всего на 1,9%.

Такие хорошие показатели эксперты Центра макроэкономического анализа и прогнозирования связывали в основном с одномоментным завершением крупных заказов в сфере металлических изделий и восстановлением производства нефтепродуктов после ремонта мощностей.

На темпы роста повлиял также увеличившийся выпуск обрабатывающей промышленности, производство легковых автомобилей, производство аппаратуры радиолокационной и дистанционного управления. Также увеличился выпуск свекловичного сахара.

Как считает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец, по ряду отраслей обработки уже фиксируется отрицательная динамика. Это может означать начало плавного торможения и нормализации роста экономической активности.

Ранее эксперты спрогнозировали постепенное замедление темпов роста экономики России. Это связано с возможным повышением ключевой ставки и окончанием программы льготной ипотеки.