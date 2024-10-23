Темпы исполнения плана модернизации инфраструктуры в РФ упали до минимума

Бюджетное исполнение комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры (КПМИ) на 1 октября показало минимальные темпы с момента начала его реализации в 2019 году, сообщает «Коммерсант» .

За три квартала в проект поступило только 35% средств — это 45,9 млрд рублей. За этот же период прошлого года поступления насчитывали 57,5% — 109,1 млрд рублей.

По информации аналитиков, низкую активность можно связать с кадровыми перестановками в транспортной отрасли. В том числе свои должности сменили и кураторы КПМИ. Также власти больше внимания уделяют новому национальному проекту «Эффективная транспортная система».

КПМИ состоит из двух частей — транспортной и энергетической. Перед транспортной отраслью стоит задача финансирования нового проекта, а также завершение реализации нацпроекта прошлой шестилетки. При этом эксперты отмечают, что из-за мирового кризиса снижение поступлений финансов на КПМИ не является таким уж неожиданным.

Ранее российские власти заявили, что хотят привлечь грузоотправителей к возведению высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург. Им предлагают приобрести 5,8% акций главной фирмы — концессионера за 19 млрд рублей.