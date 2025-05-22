Telegram получил годовую прибыль в размере 540 млн долларов

По информации издания The Financial Times, мессенджер Telegram получил прибыль за 2024 год. Она составила 540 млн долларов, а выручка выросла с 343 млн до 1,4 млрд долларов, сообщает РБК .

Почти половина доходов поступила от партнерств и экосистем, 250 млн долларов — рекламы, 292 млн долларов — от премиальных подписок. В это году Telegram планирует увеличить выручку на 46% — до 2 млрд долларов, а прибыль — до 720 млн долларов.

В марте число активных пользователей мессенджера превысило 1 млрд в месяц. При таких масштабах деятельности руководят платформой всего 60 сотрудников, а модерацию передают на аутсорсинг.

Миллиардер и основатель Telegram Павел Дуров заявил, что одна из европейских стран потребовала ввести цензуру в мессенджере на территории Румынии на фоне выборов президента страны. Он подчеркнул, что категорически отказался выполнять данное требование.