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Тарифы российских операторов связи могут вырасти на 10-20% в 2025 году

В 2025 году почти половина российских операторов связи могут поднять тарифы на 10-15%, пишут « Известия » со ссылкой на результаты опроса, проведенного агентством TelecomDaily.

При этом 22% опрошенных компаний планируют поднять цены на 20% и более, а в 24% организаций заявили, что рост составит 3–10%,

В частности, МТС уже уведомило пользователей о том, что с 1 ноября ежемесячный платеж за аренду оборудования увеличится на 29 рублей.

Удорожание тарифов операторы связи объясняют ростом стоимости оборудования, повышением ставки ЦБ, дефицитом кадров и другими издержками.

Ранее сообщалось, что в ПАО «МТС» изучают предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) перечислить в бюджет государства 3 млрд рублей незаконно полученного дохода.