Т-банк устанавливает в РФ терминалы для оплаты биометрией

Т-банк приступил к размещению в городах России новых терминалов с возможностью оплаты с помощью биометрии. Сначала их установят в Москве, затем — по всей России, сообщает газета «Ведомости» .

Первые терминалы для оплаты биометрией Т-банк разместит в столичных розничных магазинах и кафе. Затем они появятся в других городах-миллионниках. К концу текущего года ими смогут воспользоваться жители всей России.

Новые Android-терминалы Т-банка поддерживают оплату банковскими картами, QR-кодом через СБП, сервисами T-Pay и «Долями», а также по биометрии. Также крупные ритейлеры могут пользоваться системой в качестве рекламной площадки, демонстрируя информацию покупателям в момент оплаты.

Терминалы доступны для бесплатной аренды. Их замена также осуществляется бесплатно в рамках эквайринга в «Т-бизнесе».

Ранее эксперт Алексей Лоссан рассказал, что число безналичных платежей в РФ стремительно растет. Он отметил, что банкноты при этом не исчезнут. Власти не планируют полностью отказываться от банкнот.