Сын экс-замминистра обороны Роман Попова 2 года продавал военную одежду

Сын бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, Роман Попов, в период с 2018 по 2020 год через Сеть продавал военную одежду и амуницию, сообщает Telegram-канал SHOT .

За вышеуказанный период сын генерала Попова, которого задержали по подозрению в мошенничестве, успел продать 24 предмета, среди них были форма, обувь, рюкзаки и шлемы Ops-Core. Кому он продавал военные принадлежности и сколько за это выручил средств, не уточняется.

Известно, что у Романа Попова в собственности есть 110-метровая квартира в подмосковных Химках. Эксперты оценили ее стоимость в 35 млн рублей. Уточняется, что некоторое время сын задержанного Попова был учредителем и владельцем Химкинской федерации каратэ, но быстро вышел из бизнеса. Это было в 2020 году.

Роман Попов родился в 1980 году в немецком городе Веймар, тогда его отец служил в составе Группы советских войск в Германии.

В настоящее время Павла Попова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, за счет парка «Патриот» он обогащался, а также сумел построить в Подмосковье шикарный дом, использовав служебное положение и не оплачивая труд рабочих.