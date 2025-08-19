Свыше 450 проектов техсуверенитета реализуется в Подмосковье

В Московской области увеличивается число инвестиционных проектов, направленных на укрепление технологического суверенитета страны. На данный момент в регионе заявлено более 450 таких проектов, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Подмосковные инвесторы активно занимаются реализацией проектов, направленных на достижение технологического суверенитета нашей страны в различных отраслях промышленности. На сегодняшний день в Московской области на разных стадиях реализации находится уже 456 инвестпроектов. Суммарный объем инвестиций в их реализацию составляет 347,3 млрд рублей», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред также добавила, что в результате реализации этих проектов в Подмосковье планируется создание 34,1 тысячи рабочих мест.

Наибольшее количество проектов техсуверенитета планируется реализовать в сфере машиностроения и металлургии — заявлено более 110 проектов. На втором месте химическая промышленность — порядка 90. На третьем пищевая промышленность — почти 60 проектов.

Узнать о проектах, реализуемых в регионе, а также о поддержке бизнеса можно на инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/. Инвестпортал создан в рамках регионального инвестстандарта, внедренного в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.\

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.