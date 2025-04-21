Свыше 41 млрд рублей привлекла в регион корпорация развития Подмосковья с января

Корпорация развития Московской области (КРМО) с начала 2025 года привлекла в регион свыше 41 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«КРМО с начала этого года привлекла в регион 41,4 млрдрублей, что на 14,4 млрд рублей больше, чем было привлечено за аналогичный период прошлого года. В процессе запуска новых производственных площадок для жителей региона будет создано около 800 рабочих мест», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред также отметила, что на текущий момент в работе КРМО находится еще около 520 заявок от бизнеса на подбор земельных участков для строительства и готовых площадок для размещения предприятий на территории региона. Реализация проектов этих инвесторов может принести Подмосковью порядка 475 млрд рублей.

Новые проекты будут реализовываться в самых разных отраслях промышленности. Так, например, компания «Магна» построит производственный комплекс в Орехово-Зуевском городском округе. На новом предприятии будут выпускаться современные масла для бензиновых и дизельных двигателей, высокоэффективные индустриальные масла и другие специальные продукты.

Компания «Квалитет» в этом году приступила к строительству завода по выпуску деталей для медицинского оборудования, кабельной промышленности, авиаотрасли и кораблестроении. Новое предприятие запустят виндустриальном парке «Есипово», управляющей компанией которого является КРМО.

«Мы сопровождаем весь процесс реализации инвестпроекта — от выбора площадки до запуска предприятия. В КРМО может обратиться инвестор из любой сферы, чтобы подобрать площадку для своего предприятия на территории Подмосковья. Также в этом году мы приступили к реализации масштабного проекта по расширению индустриального парка «Есипово». Площадь третьей очереди составит 31 га, а общая площадь всего парка «Есипово» теперь превысит 313 га. Инвестиции в реализацию нового проекта оцениваются в 1,4 млрд рублей. До конца 2025 года мы планируем провести все необходимые инженерные коммуникации и дороги», — отметил и. о. генерального директора корпорации развития Московской области Егор Круглов.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», – пояснил губернатор.