Свыше 4 тыс рабочих мест создадут в Балашихе после запуска парка «Милованов»

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров посетили самый крупный в округе индустриальный парк «Милованов» в деревне Дятловка. Сейчас ведется реализация первой очереди проекта площадью 89 га, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Промышленно-логистический парк «Милованов» строится по концепции Greenfild. Это обширный комплекс с необходимой инфраструктурой. Парк создается с учетом актуальных потребностей бизнеса, 60% площадей первой очереди уже заняты резидентами. Общая площадь промышленно-логистического парка составляет 165 га, общий объем инвестиций 40 млрд рублей. С запуском проект обеспечит более 4 000 рабочих мест.

«Развитие индустриальных парков стартовало в Балашихе 7 лет назад. Тогда местная администрация совместно с группой компаний «Астерра» и инвесторами приняла решение о развитии территорий. В настоящее время в Балашихе 5 индустриальных парков. Из них 4 — «Лунн», «Соболиха», «Румянцев» и «Демидов» — полностью заполнены резидентами. Что касается индустриального парка «Милованов» — идет реализация участков. Это большой комплекс с развитой инфраструктурой и передовой технической оснащенностью. Ему всего год. Первая очередь площадью 89 гектаров сейчас на стадии создания. В парке уже приобрели земельные участки более 60 резидентов. Кто-то из них получает разрешение на строительство, а кто-то уже начал стройку», — сказал Брынцалов.

Среди тех, кто уже приобрел земельные участки в индустриальном парке «Милованов» — балашихинский производитель ветеринарных препаратов ООО «Апиценна». На 2-х участках крупный производитель построит складской комплекс. Планируемые инвестиции по проекту составят 417 миллионов рублей, будет создано 50 рабочих мест.

В промышленно-логистическом парке «Милованов» будут заниматься металлообработкой, швейным производством, а также изготовлением красок. В состав индустриального комплекса войдут производственные, складские, логистические, административные, технические и офисные помещения.

Помимо производственно-логистического парка «Милованов» в ближайшие годы в Балашихе реализуют еще три объекта: индустриальный парк «Лиханов», производственно-логистические парки «Третьяков. Балашиха» и «Кноп. Фенино».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.