Свыше 3 млрд рублей инвестировали компании в развитие новых материалов ОЭЗ «Дубна»

«В ОЭЗ «Дубна» применяется кластерный принцип развития, одним из ключевых кластеров сегодня является сфера композитов. В этом кластере работает 10 резидентов, суммарно создавшие порядка 250 рабочих мест», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В числе компаний, реализующих такие проекты, — «Препрег-Дубна». Предприятие занимается производствомразличных номиналов технических тканей и препрегов на основе углеродных, стеклянных, арамидных волокон для использования в судостроении, авиастроении, строительстве и других индустриях. В настоящее время напредприятии разработано более 200 наименований тканей и 25 артикулов препрегов. На сегодняшний день компания вложила уже более 480 млн рублей в свое развитие. На предприятии создано 35 рабочих мест.

Еще одним резидентом этого кластера является ООО «Гридекс-К». Компания осуществляет производство георешеток (геосеток) для армирования асфальтобетонных покрытий, стабилизации и разделения грунтов, укрепления откосов, а также систем водоотведения и быстровозводимыхдорожных покрытий из композитных материалов. Суммарный объем инвестиций — 387 млн рублей. В компании трудоустроено почти 50 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения. По его словам, задача властей — чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп», — заявил губернатор.

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