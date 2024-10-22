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Свыше 1,4 млрд рублей льготных займов выдано в Подмосковье бизнесу в 2024 году

Фонд развития промышленности Московской области (ФРП МО) за девять месяцев 2024 года выдал предприятиям региона льготных займов на общую сумму более 1,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«В период с января по сентябрь этого года поддержкой Фонда развития промышленности Московской области воспользовались 14 подмосковных предприятий. Реализация инвестпроектов, поддержанных льготными займами ФРП МО, позволит создать порядка 650 рабочих мест для жителей региона. Общий объем инвестиций в проекты превышает 2,7 млрд рублей, а сумма выданных займов Фонда составила более 1,4 млрд рублей», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она также отметила, что проекты будут реализованы в Подольске, Богородском округе, Солнечногорске, Лобне, Орехово-Зуеве, Балашихе, Красногорске и др. Запуск проектов этих компаний запланирован на 2024–2025 годы.

Так, льготный заем размером 150 млн рублей получила подмосковная компания «Столичные поставки» — производитель кондитерских изделий. Средства будут направлены на закупку и наладку оборудования для запуска серийного производства в Лобне.

Производитель изделий из пластмасс «ПОЛИСТАР» получил льготный заем размером 80 млн рублей. Благодаря поддержке ФРП МО компания реализует проект по расширению производства автомобильных ковров и брызгозащиты в Сергиевом Посаде. Средства позволят обеспечить закупку оборудования и его подготовку для серийного производства.

Подробнее о программах ФРП МО, а также об условиях получения займов можно узнать на сайте организации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.