Суточный импорт СПГ в Европу достиг рекордного уровня

Суточные потоки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу на минувшей неделе превысил 460 млн куб. м, обновив тем самым исторический рекорд, пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

При этом темпы, с которыми происходит закачка газа в подземные хранилища Европы, замедлились на фоне небольшого падения температур.

Уровень запасов в подземных хранилищах в мае все еще на 24,2 млрд куб. м отстает от прошлогоднего показателя.

Ранее Bloomberg сообщало, что ЕК хочет установить полный запрет на импорт российского «голубого топлива». Она собиралась создать все необходимые для этого условия к концу 2027 году.