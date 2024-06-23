SuperJob: россияне предпочитают хранить средства в национальной валюте

Россияне стали меньше доверять доллару и евро на фоне прекращения торгов валютами на Мосбирже, пишет «Газета.Ru» , ссылаясь на результаты опроса сервиса SuperJob.

Выяснилось, что 58% респондентов убеждены, что свои сбережения необходимо хранить в нацвалюте. Чуть меньше трети (30%) считают нужным копить в долларах, а в евро сохраняют деньги еще 24% россиян.

В прошлом году в долларах хранили деньги 37% граждан, а в евро — 30%. Отмечается, что доверие россиян к этим валютам заметно снизилось после введения дополнительных санкций со стороны Соединенных Штатов.

При этом на высоком уровне оказался интерес к китайской валюте — юаню. В нем считают возможным хранить деньги порядка 27% участников опроса.