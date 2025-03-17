Superjob: курьерам в Москве платят на 19% больше, чем людям с образованием

Уровень заработной платы у курьеров в Москве в марте 2025 года оказался на 19% больше, чем в вакансиях для людей, у которых есть высшее образование. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сайта по поиску работы SuperJob.

Медианная зарплата у столичных курьеров на 19% выше, чем у людей с высшим образованием. Она на 38% больше, чем у тех, кто не заканчивал университет.

В Москве курьеры в среднем зарабатывают 130 тыс. рублей в месяц. При этом зарплата по вакансиям, где нужны специалисты с высшим образованием, составляет 105 тыс.

Ранее таксист-курьер спас «гробовые» деньги пенсионерки. Аферисты хотели украсть у пожилой женщины 380 тыс. рублей.