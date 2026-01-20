Судебные приставы Подмосковья взыскали более 6 млн рублей налоговой задолженности

Судебные приставы Московской области взыскали с жителя региона 6,1 млн рублей налоговой задолженности за недвижимость после применения принудительных мер, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Судебные приставы Московской области взыскали с жителя региона задолженность по налогам на сумму 6 млн 113 тысяч рублей. Сумма была начислена за земельный участок площадью 124 800 кв. м, 10 квартир и более 50 машино-мест, принадлежащих должнику.

В Химкинское районное отделение судебных приставов поступило судебное решение о взыскании задолженности за счет имущества. Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили о возможных ограничениях в отношении его прав и имущества.

Поскольку налогоплательщик не предпринял мер по погашению долга, судебный пристав арестовала его банковские счета, вынесла постановления о запрете регистрационных действий с имуществом и ограничила право выезда за границу. Затем была начата процедура принудительной реализации недвижимости: арестована и описана одна из квартир должника, оцененная в 7 млн рублей.

Эти меры побудили должника полностью погасить задолженность. Решение суда исполнено в полном объеме.

