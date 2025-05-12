Суд в Германии запретил называть Усманова владельцем яхты Dilbar

В том числе информацию распространяли издания, подконтрольные медиахолдингу Mediahuis Luxembourg S.A. из Люксембурга. Теперь за клевету грозит штраф в размере до 250 тыс. евро за каждый случай либо арест на срок до шести месяцев и до двух лет в совокупности.

Статья с материалом, в котором Усманова назвали владельцем яхты, была опубликована в Luxembourg Times. Сейчас она удалена. Представляющий интересы бизнесмена юрист заявил, что прокуратура «опирается на дискредитированные и запрещенные судом материалы СМИ».

Еще в феврале агентство DPA отозвало публикацию о том, что владелицей яхты Dilbar является сестра Усманова Гульбахор Исмаилова. Это утверждение использовалось Евросоюзом, чтобы обосновать санкции против нее.

Ранее стало известно, что состояние богатейших предпринимателей РФ повысилось с начала текущего года на 14,975 млрд долларов. В их числе оказался и Усманов.