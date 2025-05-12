Суд в Германии запретил называть Усманова владельцем яхты Dilbar

Экономика

Земельный суд Гамбурга официально запретил называть основателя холдинга USM Алишера Усманова владельцем яхты Dilbar. Распространение этой информации сочли нарушающим права предпринимателя, сообщает «Коммерсант».

В том числе информацию распространяли издания, подконтрольные медиахолдингу Mediahuis Luxembourg S.A. из Люксембурга. Теперь за клевету грозит штраф в размере до 250 тыс. евро за каждый случай либо арест на срок до шести месяцев и до двух лет в совокупности.

Статья с материалом, в котором Усманова назвали владельцем яхты, была опубликована в Luxembourg Times. Сейчас она удалена. Представляющий интересы бизнесмена юрист заявил, что прокуратура «опирается на дискредитированные и запрещенные судом материалы СМИ».

Еще в феврале агентство DPA отозвало публикацию о том, что владелицей яхты Dilbar является сестра Усманова Гульбахор Исмаилова. Это утверждение использовалось Евросоюзом, чтобы обосновать санкции против нее.

Ранее стало известно, что состояние богатейших предпринимателей РФ повысилось с начала текущего года на 14,975 млрд долларов. В их числе оказался и Усманов.