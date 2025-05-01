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Состояние богатейших россиян выросло почти на 15 млрд долларов в 2025 году

Состояние богатейших предпринимателей РФ повысилось с начала текущего года на 14,975 млрд долларов, сообщает ТАСС .

Агентство Bloomberg опубликовало «Индекса миллиардеров». Этот параметр, в частности, рассчитывается и на основе стоимости акций компаний.

В этом году акционер крупнейшего производителя железной руды в стране «Металлоинвест» Алишер Усманов смог заработать 3,64 млрд долларов. Состояние бизнесмена сейчас составляет 16,9 млрд долларов. Кроме того, состояние сооснователя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко увеличилось на 2,52 млрд долларов, до 22,7 млрд долларов.

Самые большие убытки в этом году понес председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Состояние этого российского бизнесмена снизилось на 2,3 млрд долларов, до 23,5 млрд долларов.

Bloomberg с марта 2012 года представляет свой Billionaires Index. В него входят сведения о состоянии 500 богатейших людей Земли.