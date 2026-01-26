Суд признал законным решение УФАС о нарушении рекламы компанией Ozon

Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения Московского областного УФАС России о нарушении ООО «Интернет Решения» Закона о рекламе в приложении Ozon, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Арбитражный суд города Москвы рассмотрел иск ООО «Интернет Решения» и отказал компании в удовлетворении требований. Суд признал законным решение Московского областного УФАС России, вынесенное по делу о нарушении законодательства о рекламе.

Поводом для разбирательства стало обращение гражданина, который сообщил о вводящей в заблуждение рекламе в приложении торговой площадки Ozon. После проверки УФАС возбудило дело по признакам нарушения Закона о рекламе.

По итогам рассмотрения дела антимонопольное ведомство вынесло решение о нарушении ООО «Интернет Решения» требований законодательства. Компания не согласилась с этим решением и обратилась в суд, однако арбитраж поддержал позицию УФАС и подтвердил обоснованность его действий.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.