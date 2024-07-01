Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении ЭНПО «Неорганика»

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении ЭНПО «Неорганика» закона о закупках, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба индивидуального предпринимателя на действия ЭНПО «Неорганика»» (заказчик) при проведении ООО «АСТ ГОЗ» (оператор электронной площадки) закрытого запроса цен в электронной форме на поставку автошин.

По результатам рассмотрения управление признало жалобу индивидуального предпринимателя обоснованной и выдало заказчику и оператору электронной площадки обязательное для исполнения предписание.

Заказчик не согласился с решением и предписанием управления и обратился в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ЭНПО «Неорганика» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений в реестр контрактов Единой информационной системы в сфере закупок.