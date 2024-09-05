Суд начал процедуру банкротства экс-президента банка «Открытие» Аганбегяна

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В отношении предпринимателя введена процедура реструктуризации долга. Банк непрофильных активов «Траст» обратился в суд с требованием начать банкротство Аганбегяна еще 18 июня.

По данным представителя организации, предприниматель не выполнил условия мирового соглашения по делу о взыскании 289,5 млрд рублей убытков с бывшего руководства «ФК Открытие».

По его словам, предприниматель должен был погасить долг, продав личное имущество, но вскрылось, что Аганбегян скрыл недвижимость и счета в зарубежных банках.

Ранее суд продлил процедуру банкротства основателя кондитерской фабрики «А. Коркунов». Это связано с невыполнением финансовым управляющим должника части возложенных на него обязанностей.