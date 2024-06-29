Страны Запада сократили финпомощь Украине до минимума с 2022 года

Начиная с февраля 2022 года западные страны сократили свою финансовую помощь Украине, более того, в мае 2024 года Киев вообще не получил никаких средств от других государств, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский Минфин.

За первое полугодие 2024 года Киев в среднем ежемесячно получал около 1,9 млрд евро, но, в сравнении с предыдущими вложениями других стран, эта сумма минимальна. За счет поступающей поддержки Украина покрывала расходы по основным функциям страны, а также сглаживала дефицит.

Согласно отчету, в 2022 и 2023 году Украина получала минимум один миллиард евро ежемесячно в качестве поддержки, то в 2024 году эти суммы резко сократились. В январе бюджет Киева пополнили на 400 млн евро, в феврале — на 740 млн, а в мае поступления полностью отсутствовали.

Отдельные страны перестали перечислять помощь Украине еще в марте.

Ранее сообщалось, что США планируют объявить о новом пакете помощи для Украины. По предварительной информации, речь идет о 150 млн долларов.