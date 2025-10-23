сегодня в 18:00

Страны ОПЕК выразили готовность вернуться к более высоким объемам нефтедобычи

Страны ОПЕК ожидают рост спроса на нефть на фоне санкций США против России. В связи с этим организация готова вернуться к прежним, более высоким объемам нефтедобычи, сообщает РИА Новости .

Министр нефти Кувейта Тарек ар-Руми принял участие в 27-м министерском заседании стран Персидского залива по вопросам экологии. В рамках мероприятия обсуждался вопрос объемов нефтедобычи.

Представитель Кувейта спрогнозировал, что на фоне антироссийских санкций, введенных США, возрастет спрос на нефть из стран Персидского залива и Ближнего Востока. Также он ожидает, что цены на «черное золото» тоже вырастут.

В связи с этим страны ОПЕК выразили готовность вернуться к более высоким объемам нефтедобычи.

Ранее Вашингтон ввел санкции против российских «Лукойла» и «Роснефти». На фоне этого цена на нефть Brent перешагнула отметку в 65 долларов.

