сегодня в 05:48

Страны ЕС приняли предварительное соглашение по запрету импорта газа из РФ

Страны ЕС приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из РФ, сообщает РИА Новости .

Регламент предусматривает поэтапный запрет на импорт как сжиженного природного газа, так и трубопроводного газа из РФ.

Отмечается, что полный запрет на импорт СПГ вступит с конца 2026 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из России — с осени 2027 года.

Ранее Совет ЕС одобрил поэтапный отказ от импорта российского топлива. Для действующих контрактов будет сохранен переходный период до 1 января 2028 года.

При этом возможна приостановка запрета, если возникнут проблемы с поставками. ЕС планирует ввести подобную меру.

