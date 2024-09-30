Страховые пенсии россиян дважды проиндексируют только в 2026 году

В России в 2026 году планируют дважды проиндексировать страховую пенсию: на 4,5% и на 5,5%, сообщает ТАСС .

В пояснительной записке к проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» говорится, что двойная индексация пособий ждет россиян только в 2026 году. В 2025 году индексация произойдет только один раз — с 1 января на 7,3%.

«В 2026–2027 годах индексация страховой пенсии осуществляется два раза в год. С 1 февраля индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней на ИПЦ за прошедший год определена в 2026 году — 4,5%, в 2027 году — 4%», — говорится в записке.

Ранее доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщала, что двойная индексация пенсии случится уже в 2025 году. Однако она отмечала, что это решение не было окончательным, так как ориентироваться будут на уровень инфляции.