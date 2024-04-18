Страховщики нашли лазейку для отказа в выплате за взорванный «Северный поток»

Страховые компании Lloyd’s of London и Arch Insurance отказали Nord Stream AG в выплате компенсации за взорванный газопровод «Северный поток» из-за отсутствия в полисе пункта о повреждении объекта в ходе боевых действий, сообщает «Коммерсант» .

Страховщики направили в Высокий суд Лондона документ, в котором говорится, что не могут выплатить компенсацию по иску Nord Stream за разрушенный в 2022 году газопровод «Северный поток». Они заявили, что это невозможно, так как в полисе нет пункта о рисках повреждении объекта в ходе боевых действий или в следствие войны.

Компания «Газпром» на данный момент отказалась комментировать новый поворот в деле о компенсации за взорванный газопровод. «Северный поток» и «Северный поток — 2» строили для транспортировки природного газа из России в Европу в количестве до 110 млрд кубометров в год.

Ранее депутат бундестага Вольфганг Виле заявил, что Германия не заинтересована в честном расследовании обстоятельств взрыва «Северного потока». Он считает, что ФРГ боится, что детали расследования могут привести к ближайшим союзникам страны.