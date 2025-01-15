Страхование спасает: как природные катаклизмы влияют на оформление полисов

Количество страховых обращений по природным катаклизмам выросло на 28% в 2024 г

Климатические изменения и природные катаклизмы оказывают прямое влияние на поведение потребителей. Страхование становится важным инструментом защиты от финансовых потерь в таких случаях, рассказали РИАМО в страховой компании «Лучи».

Растущая актуальность страхования природных рисков

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В 2024 году количество обращений по страховым случаям, связанным с природными катаклизмами, увеличилось на 28% по сравнению с прошлым годом. Основными причинами стали паводки, сильные штормы и лесные пожары: их частота заметно возросла в ряде регионов России.

Наибольшее число полисов, связанных с защитой от природных катастроф, было оформлено в Краснодарском крае. На регион пришлось 34% от всех договоров из-за регулярных паводков и штормов. На втором месте Сибирский федеральный округ (27%). Аналитики отметили, что в первую очередь популярность продукта в регионе связана с частыми лесными пожарами. В топ-3 вошел также Дальний Восток (18%). По данным экспертов, это вызвано повышенным риском наводнений и тайфунов в регионе.

Реальная помощь для минимизации убытков

Оформление страховых полисов позволяет людям существенно снизить финансовые потери, отмечают эксперты. В среднем клиентам компании удалось компенсировать до 85% убытков. Например, пострадавшие от паводков в Хабаровском крае в этом году получили страховые выплаты на общую сумму более 1,2 млрд рублей. Владельцы недвижимости в Красноярском крае, пострадавшие от лесных пожаров, получили компенсации в размере 750 млн рублей.

Развитие страховой культуры

Анализ показывает, что жители регионов с повышенными климатическими рисками стали чаще задумываться о защите имущества и жизни. Количество страховых полисов, оформленных заранее, выросло на 45%, приводит статистику компания «Лучи».