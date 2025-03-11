Стоматолог и дальнобойщик: в каких профессиях можно заработать свыше 100 тыс руб

Число вакансий с зарплатой свыше 100 тыс рублей выросло в РФ в 2,4 раза за год

По итогам зимы в России отмечен значительный рост числа вакансий с зарплатой более 100 тыс. рублей в месяц. По сравнению с таким же периодом год назад число подобных предложений повысилось на 127%, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

Топ специалистов с указанными зарплатами возглавил стоматолог со средней предлагаемой оплатой труда в 197 266 рублей. При этом фактический заработок врачей во многом зависит от опыта и региона, условий клиники, а еще числа принятых пациентов и объема оказанных услуг.

Затем идут дальнобойщики. Этим специалистам готовы предложить средний заработок в размере 196 515 рублей. В основном работодатели предполагают им вахтовый график: оплата указывается за весь период труда, а итоговый доход варьируется в зависимости от длины вахты, она может быть 15, 30, 45 или 60 дней.

Топ-3 замыкают авторазборщики. Новым сотрудникам на данной позиции работодатели предлагали в среднем 186 446 рублей.

Также в десятку вакансий с зарплатными предложениями выше 100 тыс. рублей в месяц вошли: автоэлектрик, кузнец, водитель автокрана, гипсокартонщик, маркшейдер, инженер-геодезист, брокер.

В России еще заметен рост количества профессий с зарплатными предложениями от 80 тыс. до 99 999 рублей в месяц. За год количество подобных вакансий повысилось на 39%. Самыми высокооплачиваемыми стали арматурщик (98 857 рублей), пескоструйщик (98 463 рублей) и водитель категории C (97 726 рублей).

«Размер вознаграждения офисных сотрудников зависит от опыта, грейда специалиста и объема обязанностей, которые он готов взять на себя. Например, карьерный путь менеджера по персоналу может начинаться с позиции рекрутера или специалиста по кадрам, затем перейти на уровень HR-менеджера, а далее — в руководящие роли, такие как HR-бизнес-партнер или HR-директор», — уточнил директор категории «офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных.

Он добавил, что на каждом этапе уровень дохода сотрудника растет: если начинающий может рассчитывать на зарплату 60-80 тыс. рублей, то оклад руководителя отдела кадров — более 200-300 тыс. рублей.