сегодня в 16:48

Столичный суд взыскал с Google 10 млрд рублей в пользу его российской «дочки»

Арбитражный суд столицы по заявлению конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского взыскал с американской компании Google International LLC порядка 10 млрд рублей, сообщает РИА Новости .

Суд признал незаконными сделками перечисление отечественной «дочкой» Google около 9,5 млрд рублей дивидендов в адрес американской, а также перечисление в бюджет налогов на данные дивиденды, которые составили 500 млн рублей.

В качестве применения последствий недействительности двух сделок суд взыскал с Google средства, которые были выплачены по ним, в конкурсную массу российского подразделения.

В апреле этого года капитализация владельца Google впервые превысила 2 трлн долларов. Этого показателя удалось достичь холдингу Alphabet.