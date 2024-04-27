Капитализация владельца Google впервые превысила 2 трлн долларов

сегодня в 19:47

Капитализация холдинга Alphabet, которая является материнской компанией Google, впервые превысила 2 трлн долларов после завершения торгов, сообщает РБК.

В результате дневных торгов такой высокий показатель рыночной стоимость Alphabet составлял еще в 2021 году. Несмотря на это, закрепить показатель выше 2 трлн долларов после завершения торгов удалось достичь 26 апреля этого года.

26 апреля по итогам торгов на бирже NASDAQ, акции компании Class A (GOOGL) закрылись ростом стоимости на 10,22%. Стоимость бумаги Alphabet Class С (GOOG) увеличилась на 9,97%.

До Alphabet порог в 2 трлн долларов смогли преодолеть компании Apple, Microsoft, Saudi Aramco и NVIDIA.

Alphabet Inc. — американская холдинговая компания, управляющая компанией Google Inc и ее дочерними структурами, а также рядом стартапов. Штаб-квартира расположена в Маунтин-Вью (штат Калифорния, США).