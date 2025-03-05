Столичный суд оштрафовал Zoom на 15 млн руб

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Zoom — программа для организации видеоконференций. Ее владельцев привлекли к административной ответственности по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ.

В данной статье говорится о нарушении законодательства РФ в области персональных данных. Столичный суд признал компанию виновной.

Он назначил Zoom Video Communications, Inc. административное наказание в размере 15 млн рублей.

Ранее суд Москвы утвердил административное наказание в виде штрафа Google в 8 млрд руб. Корпорацию оштрафовали в связи с уклонением от исполнения назначенных административных наказаний.