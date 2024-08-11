Столичные предприятия произвели почти 800 тонн мороженого за два месяца

За июнь и июль московские предприятия произвели свыше 2,5 млн единиц мороженого, или около 800 тонн. Часть продукции экспортируется, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«В этом году самым востребованным оно стало в Китае, Узбекистане, Белоруссии, Монголии и Киргизии. Кроме того, ежегодно заводы представляют новые сочетания и уникальные технологические решения, например, мороженое с пониженным содержанием жира, без сахара, веганское и даже обогащенное витаминами и кальцием», — сказал Гарбузов.

Необычные сорта ледяного десерта Brand Ice пользуются популярностью. Но в лидерах продаж среди столичного мороженого остается основной ассортимент, который любим покупателями с детства. Это эскимо и вафельный стаканчик с разными вкусами, среди них «волшебные леденцы», «белый бархат», «велюр», ваниль, банан-клубника, шоколад и миндаль-фисташки.

Еще среди москвичей и гостей города популярно мороженое в упаковках по 1000 и 500 мл: пралине, миндально-фисташковое, сливки с печеньем, «бейсбольный орешек», «волшебные леденцы», сорбеты из манго и клюквенно-малиновый.

Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Среди новинок этого лета было представлено эскимо „Звездный микс“ — это натуральное сливочное мороженое со вкусом сахарной ваты и шоколадной прослойкой в темном шоколаде. Мы предлагаем также торты-мороженое ручной работы на заказ по индивидуальному дизайну», — уточнила гендиректор столичной компании Агнесса Осипова.

Необычными сочетаниями вкусов радует горожан компания «Айскрафт». Ее специалисты разработали на заказ сорбеты из свежего щавеля и манго с перцем чили, пломбир с беконом. По словам гендиректора фирмы Артура Фахрутдинова, на производстве экспериментируют и воплощают в жизнь необычные сочетания. Но свыше 80% летнего десерта производителя — это любимые всеми вкусы, например, пломбир, шоколад и манговый сорбет.

Для любителей сложных текстур столичный производитель Amore создает джелато. Это особый вид сорбета, его готовят по итальянской рецептуре. Он производится небольшими партиями из свежего коровьего молока, сливок и сахара, в десерт также добавляют фрукты, ягоды, орехи и шоколад. За счет меньшего содержания воздуха и уменьшения процента жирности джелато отличается от промышленного мороженого нежной структурой и глубоким вкусом.