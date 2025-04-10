Столичная платформа «Открытый контроль» помогает вести бизнес без нарушений

В Москве для удобства предпринимателей работает платформа «Открытый контроль», которая помогает вести бизнес легко и без каких-либо нарушений. Об этом в своем Telegram-канале рассказал столичный мэр Сергей Собянин.

По словам градоначальника, на сегодняшний день одна из самых сложных сфер деятельности в Москве — это торговля алкогольной продукции. Почти 70% владельцев бизнеса начинают соблюдать все законные требования при организации своей деятельности только после того, как получили штраф или другую меру воздействия со стороны контролирующих органов.

«Департамент торговли и услуг и надзорные органы Москвы проводят широкую кампанию по профилактике нарушений. Созданы Telegram-каналы, где можно получить ответы на вопросы и следить за изменениями законодательства. На платформе „Открытый контроль“ разработан онлайн-калькулятор оценки вероятности нарушения обязательных требований. Создан сервис „Самообследование“», — рассказал Собянин.

Благодаря платформе, владельцы бизнеса могут сами пригласить контролирующие органы в свои точки продаж, чтобы те провели деятельность и дали рекомендации по устранению нарушений, если такие будут обнаружены.

По итогам 2024 года в рамках профилактических мер на 40% меньше изъяли поддельной алкогольной продукции, чем было изъято годом ранее.